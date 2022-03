Bulgaria-Polonia: presidente Radev con omologo Duda, rafforzare fianco est della Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema dell'aviazione è particolarmente critico per la Bulgaria. Se non adottiamo misure urgenti, rischiamo di dover supplicare i nostri vicini affinché assumano i nostri impegni", ha osservato il presidente bulgaro. I due capi di Stato hanno infine discusso dell'assistenza della Polonia per la riparazione dei caccia MiG-29 della Bulgaria. Secondo una nota della presidenza polacca, Duda prosegue in queste ore le consultazioni con i leader della regione in vista del vertice straordinario della Nato di giovedì e di una conversazione con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. (segue) (Seb)