Ucraina: società di Taiwan XDynamics intende donare 10 droni alle forze armate

- La società di Taiwan XDynamics ha comunicato l'intenzione di donare alle Forze armate dell'Ucraina 10 droni dal valore di 35 mila dollari, necessari ad agevolare il trasporto di dispostivi medici durante l'offensiva russa. Lo scrive oggi il quotidiano "Taiwan News", aggiungendo che i droni Evolve 2 hanno un'autonomia di 33 minuti e possono raggiungere una velocità massima di 90 chilometri orari. Il portavoce di XDyanamics, Bert Hsu, ha sottolineato che la sua compagnia "è contro la guerra", precisando che i dispositivi dovranno essere impiegati esclusivamente per le operazioni di pace e per il trasporto di attrezzature mediche. Il governo di Taiwan ha seguito con crescente attenzione gli sviluppi della questione ucraina e ha espresso "profondo rammarico e condanna" rispetto alle azioni di Mosca, che ha "violato la Carta delle Nazioni Unite e minato gli sforzi della comunità internazionale per cercare una soluzione pacifica alla crisi". (segue) (Cip)