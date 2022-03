© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A nome del governo e mio voglio ringraziare il presidente per la sua straordinaria testimonianza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Italia ha ammirato il coraggio, la determinazione ed il patriottismo del presidente e del popolo ucraino”, ha aggiunto. (Rin)