Romania: Commissione di Venezia critica modalità di adozione legge per abolizione Siij

- La Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, si rammarica della fretta con cui è stata adottata la legge sull'abolizione della Sezione speciale per le indagini sui reati della giustizia (Siij) e raccomanda che i pubblici ministeri specializzati nelle indagini sui reati di corruzione, Procura anticorruzione (Dna) e procura antimafia (Diicot), indaghino sui reati commessi dai magistrati. "La Commissione di Venezia si rammarica della fretta con cui questa controversa legge è stata approvata e promulgata, il che significava che la legge è stata adottata prima che la Commissione potesse emettere il suo parere. L'abolizione della Sezione speciale per indagine reati in materia di giustizia non dovrebbe essere un obiettivo fine a se stesso. L'obiettivo dell'abolizione della Siij dovrebbe essere quello di garantire una maggiore efficienza nell'indagine e nel perseguimento dei reati - in primo luogo, la corruzione - commessi da giudici e pubblici ministeri. È improbabile che una struttura di pubblici ministeri non specializzati presso la Procura annessa all'Alta Corte di Cassazione e Giustizia e l'Alta Corte di Cassazione sia una soluzione per condurre indagini sulle accuse di corruzione dei giudici e pubblici ministeri, meglio della struttura dell'attuale procura specializzata, l'attuale procura anticorruzione", si legge nell'analisi della Commissione. (segue) (Rob)