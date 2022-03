Romania: Commissione di Venezia critica modalità di adozione legge per abolizione Siij (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Data la relativa autonomia di Dna e Diicot e la loro indipendenza funzionale, specializzazione, esperienza e mezzi tecnici a loro disposizione, la Commissione di Venezia si rammarica che, a differenza del disegno di legge valutato nella sua relazione 2021, il legislatore non abbia ripristinato i poteri di queste due istituzioni specializzate. Di conseguenza, la Commissione di Venezia raccomanda di ristabilire i poteri di queste procure specializzate per indagare e perseguire i reati che rientrano nella loro giurisdizione da parte di giudici e pubblici ministeri", si aggiunge nell'analisi. "Considerato che alcuni dei pubblici ministeri nominati dovranno indagare anche su complessi casi di corruzione in ambito giudiziario, è un peccato che la proposta iniziale del ministro della Giustizia, che prevedeva la richiesta di una precedente esperienza nell'istruttoria di casi di corruzione relativi a reati di corruzione, non è stato altresì sostenuta. La legge sembra erroneamente equiparare l'esperienza alla specializzazione", si continua nell'analisi. (segue) (Rob)