Romania: Commissione di Venezia critica modalità di adozione legge per abolizione Siij (3)

- Nella sua ampia analisi della legge, la Commissione di Venezia rileva anche che "la legge non prevede una procedura competitiva" per la selezione dei pubblici ministeri per le indagini sui magistrati. Il Senato di Bucarest, come camera decisionale, ha dato il via libera al ddl sullo scioglimento della Siij. La legge, iniziata dal ministero della Giustizia, prevede lo scioglimento della Sezione, il passaggio delle sue competenze alle procure ordinarie e le cause istruite da procuratori designati per un periodo di quattro anni dal Procuratore generale, su proposta del Consiglio superiore della magistratura. La sezione, diventata operativa a ottobre 2018, aveva la competenza esclusiva di effettuare inchieste penali sui reati commessi da giudici e procuratori, anche militari, nonché dai membri del Consiglio superiore della magistratura. La sua attività è stata criticata dalla Commissione europea, con il sospetto che sia stata creata esclusivamente per trasferire documenti sensibili dalla Direzione nazionale anticorruzione (Dna) alla Sezione speciale. L'abolizione del Siij è stato un obiettivo del programma di governo ma anche un obiettivo all'interno del meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). (Rob)