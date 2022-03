© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi l’Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, la nostra libertà, la nostra sicurezza. Difende quell’ordine basato su regole e diritti: l’Italia vi è profondamente grata”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Rin)