Svezia: due insegnanti uccise da uno studente in una scuola superiore a Malmo

- Due insegnanti sono stati uccise da uno studente di una scuola superiore a Malmo, in Svezia meridionale. Lo ha reso noto la polizia, precisando che le due docenti avevano una cinquantina d’anni. Lo studente sospettato non ha precedenti penali, né era noto alle forze dell’ordine, che non hanno voluto fornire dettagli su come le due docenti siano state uccise. Anche per quanto riguarda il movente “è troppo presto per un commento”, ha dichiarato la direttrice della polizia di Malmo, Petra Stenkula. Quello che si sa è che gli agenti hanno trovato ieri intorno alle 17:30 il sospetto autore degli omicidi e le due vittime al terzo piano della scuola. Stenkula non ha confermato quanto riferito dal quotidiano “Aftonbladet”, ovvero che sarebbe stato lo studente a chiamare la polizia dicendo di essere l’autore dei due omicidi. Le lezioni presso l’istituto sono state sospese oggi. (Sts)