Ucraina: Sibilia, sostegno economico per chi accoglie chi scappa da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho sentito il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga: al momento la situazione dell'accoglienza dei cittadini ucraini è sotto controllo. L'ultimo decreto del governo prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro per la gestione di queste persone. E' previsto anche un sostegno economico a chi accoglierà queste persone che arrivano in Italia in condizioni di fragilità: ad oggi gli ingressi hanno superato le 60mila persone; circa 9 su 10 sono donne e bambini. Il nostro impegno, che orgogliosamente stiamo onorando grazie alla collaborazione di tutti, è quello di accoglierli e integrarli". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, intervistato da Rainews24.(Rin)