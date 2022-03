© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Davanti all’inciviltà l’Italia non intende girarsi dall’altra parte”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il governo e il Parlamento sono in prima fila negli aiuti all'Ucraina”, ha aggiunto. (Rin)