Lavoro: Istat, occupazione in aumento nel quarto trimestre del 2021

- Nel quarto trimestre 2021 l’input di lavoro, misurato in termini di Ula, Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, è aumentato dello 0,3 per cento rispetto al terzo trimestre 2021 e del 6,0 per cento rispetto al quarto trimestre 2020. Lo stesso andamento si osserva per il Pil, in aumento rispettivamente di +0,6 per cento e +6,2 per cento. L’occupazione, a sua volta, presenta una rilevante crescita congiunturale e tendenziale. Lo ha sottolineato la Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione relativa quarto trimestre 2021 pubblicata da Istat, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inps, Inail e Anpal.(Ren)