Ucraina: Zelensky, abbiamo bisogno della pace, immaginate Genova come Mariupol

- L’Ucraina è al limite della sopravvivenza, anche a Kiev, perché il Paese ha bisogno di vivere in pace. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo oggi in diretta video al Parlamento italiano. “Una settimana fa a Firenze ho chiesto a tutti gli italiani e gli europei di ricordare il numero 79”, la cifra dei bambini uccisi fino a quel momento nel conflitto, “ora sono 117”, ha detto Zelensky. “Questo è il prezzo della procrastinazione nella pressione sulla Russia per far fermare la guerra, ha aggiunto, ricordando come 117 “non è il numero finale, perché la Russia sta distruggendo le vite dei nostri cittadini” e le città sono oggetto di costanti bombardamenti, come nel caso Mariupol, “che ha 500 mila persone, come Genova”. “Immaginate Genova completamente bruciata dopo tre settimane di assedio. Ora siamo al limite della sopravvivenza, anche a Kiev”, ha detto ancora Zelensky. “Abbiamo bisogno di vivere nella pace, come qualsiasi altra città. A Kiev ci sono ogni giorno le sirene che suonano, cadono bombe e ci sono truppe russe che torturano, uccidono e violentano, anche i bambini”, ha detto il presidente. “Questo è stato fatto l’ultima volta in Europa dai nazisti”, ha ricordato Zelensky. E’ stato minato “anche il mare vicino ai nostri porti”, il che potrebbe essere un pericolo per tutta l’Europa, ha aggiunto il presidente ucraino. (Res)