- L’agenzia di rating Fitch ha corretto al ribasso la previsione di crescita economica dell’India per il prossimo anno fiscale, 2022-23, che inizierà il primo aprile, dal 10,3 all’8,5 per cento. La correzione è attribuita al rincaro dei prezzi dell’energia collegato alla guerra in Ucraina. La stima per l’esercizio che sta per concludersi, 2021-22, è stata invece alzata dello 0,6 per cento, all’8,7 per cento.(Inn)