© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Davanti alla Russia che ci voleva divisi ci siamo mostrati uniti, come Ue e come Nato”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Rin)