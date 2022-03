Ucraina: Draghi, Italia vuole che entri nella Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo disegnare un percorso di maggior vicinanza all’Europa”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il processo di ingresso nell’Ue è lungo ma voglio dire al presidente Zelensky che l’Italia è al fianco dell’Ucraina in questo processo. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue”. (Rin)