Ucraina: Zelensky, l'obiettivo della Russia e di Putin è l'Europa

- L’obiettivo della Russia e di Vladimir Putin è l’Europa, ovvero influenzare le vite e i valori dei cittadini di tutto il continente. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo oggi in diretta video al Parlamento italiano. “Bisogna fare il possibile per garantire la pace”, ha detto Zelensky, di fronte a una guerra “portata avanti da una sola persona”, che ha impiegato i soldi del gas ottenuti in decenni. L’obiettivo del Cremlino “è l’Europa, influenzare le vostre vite, i vostri valori”. “L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo, ma la barbarie non deve entrare”, ha proseguito Zelensky. “Ricordatevi che gli ucraini sono stati vicini all’Italia durante la pandemia”, così come gli italiani “quando c’è stato l’alluvione” in Ucraina, un aiuto “che apprezziamo tantissimo”. L’invasione “dura ormai da 27 giorni, quasi un mese, c’è bisogno di sanzioni e altri strumenti di pressione”, ha spiegato Zelensky. “Le conseguenze di questa guerra si sentono anche in altre parti del mondo, ha poi evidenziato il presidente, ricordando come l’Ucraina “è sempre stato uno dei principali esportatori a livello globale, ma come possiamo seminare sotto l’artiglieria russa? Non sappiamo quando avremo la raccolta di mais, frumento e quando sarà possibile esportare olio e altri prodotti”, ha aggiunto. Decine di milioni di persone avranno bisogno di aiuto nel Mediterraneo meridionale per la carenza di materie prime, ha affermato ancora Zelensky. (Res)