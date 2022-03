Ucraina: Fico, libertà popolo ucraino è la nostra libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio ancora per il loro intervento il presidente Zelenskyy e il presidente Draghi. Il Parlamento italiano continuerà ad operare per mantenere sempre aperti i canali di contatto fra i nostri due Paesi e per conseguire il cessate il fuoco e la pace. La libertà del popolo ucraino è la nostra libertà. E la pace è il bene comune più importante che abbiamo: da proteggere e alimentare sempre". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nelle sue conclusioni al termine dell'incontro in videoconferenza, nell'Aula di Montecitorio, con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (Rin)