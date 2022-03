Ucraina: Draghi, in Italia congelati beni a oligarchi per 800 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Italia abbiamo congelato beni per oltre ottocento milioni di euro agli oligarchi colpiti dai provvedimenti dell’Unione Europea”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le sanzioni - ha ricordato - hanno colpito duramente l’economia e i mercati finanziari della Russia, e i patrimoni personali delle persone più vicine al presidente Putin”. (Rin)