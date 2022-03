Ucraina: Zelensky al Parlamento italiano, siamo un popolo europeo come voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ucraini sono un popolo europeo “come voi”, che non vuole la guerra. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo oggi in diretta video al Parlamento italiano. “Sapete bene chi ha portato la guerra”, chi fa propaganda, ha detto Zelensky, ricordando come molti degli oligarchi russi “utilizzano l’Italia come luogo per le loro vacanze”. L’invito agli italiani è dunque quello di “non accogliere queste persone, bloccando e congelando i conti e gli yacht di coloro che in Russia hanno un potere decisionale”. “Dovete sostenere l’embargo contro le navi russe che entrano nei vostri porti. Non dovete assolutamente permettere eccezioni per qualsiasi banca russa”, ha proseguito Zelensky. Il presidente ha poi chiesto un aiuto all’Italia “per ricostruire l’Ucraina dopo la guerra, anche con l’Unione europea”. “Oggi in Italia vi sono più di 70 mila persone fuggite dalla guerra, molti di loro accolti dalle famiglie. In Italia è nato il primo ucraino la cui madre è scappata dalla guerra”, ha rilevato Zelensky. “Dal primo giorno di guerra avete condiviso con noi questo dolore, avete aiutato gli ucraini e se ne ricorderanno sempre”, ha concluso il presidente. (Res)