- “Voglio ringraziare di nuovo il Parlamento - la maggioranza e il principale partito di opposizione - per aver approvato le misure di sostegno all’Ucraina con unità e convinzione”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Rin)