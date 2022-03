© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo impegnati per diversificare le nostre fonti di approvvigionamento energetico, così da superare in tempi molto rapidi la nostra dipendenza dalla Russia”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in occasione dell’incontro il videocollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Rin)