Kosovo: al via domani a Pristina l’Italian Design Day (2)

- Da sei anni a questa parte, il Ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha posto il design al centro della propria attività di promozione internazionale del “Marchio Italia”, con l’obiettivo di riunire tutte le qualità espresse dal tessuto culturale, economico e scientifico del Paese.Momento di sintesi e di impulso al lavoro svolto attorno a questo tema è la “Giornata del Design Italiano nel Mondo - Italian Design Day”, un appuntamento che impegna la rete diplomatica italiana in tutto il mondo nell’organizzazione di un variegato palinsesto di eventi con cui promuovere i valori del design e di un comparto industriale di importanza strategica per l’export italiano, anche per contrastare la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria. (segue) (Alt)