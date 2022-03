Kosovo: al via domani a Pristina l’Italian Design Day (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della “ri-generazione” interverrà in videoconferenza l’archistar Carlo Ratti, ideatore della visione urbana di Pristina nell’ambito della rassegna biennale di arte contemporanea e design urbano “Manifesta” in programma proprio nella capitale kosovara da luglio ad ottobre 2022, affiancato dal design editor Daniele Belleri, in presenza. Chiuderà la prima sessione la Direttrice dell’Ufficio ICE di Tirana Francesca Mondello. (segue) (Alt)