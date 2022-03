Francia: la morte dell'indipendentista Colonna rischia di accendere nuove proteste in Corsica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte dell'indipendentista corso Yvan Colonna rischia di far emergere nuove tensioni tra l'isola e il governo francese. In carcere per aver assassinato il prefetto Claude Erignac nel 1998, Colonna si è spento ieri sera, tre settimane dopo l'aggressione subita nel carcere di Arles, dove un altro detenuto radicalizzato jihadista lo ha massacrato a calci e pugni sino a farlo cadere in coma. L'episodio ha suscitato un'ondata di proteste sull'isole, sfociate con disordini e centinaia di feriti. I manifestanti accusano Parigi di non aver fatto abbastanza per proteggere l'indipendentista in cella. La scorsa settimana il ministro dell'Interno Gerald Darmanin si è recato nell'isola per avviare un dialogo con le autorità locali aprendo l'ipotesi di un'autonomia per l'isola, che richiederebbe comunque del tempo. (segue) (Frp)