Francia: la morte dell'indipendentista Colonna rischia di accendere nuove proteste in Corsica (2)

- Nel timore che possano ripetersi nuovi disordini, il portavoce del governo Gabriel Attal ha invitato alla "calma e al dialogo". Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1", Attal ha promesso che "luce sarà fatta" su quanto accaduto. L'episodio si inserisce e meno di tre settimane dalle prossime elezioni presidenziali francesi, dove il presidente Emmanuel Macron è dato come grande favorito nei sondaggi. Ma questo nuovo episodio potrebbe turbare la sua corsa all'Eliseo con nuove tensioni. Per questo al candidata dei Repubblicani, Valerie Pecresse, ha parlato di "dramma". Intervenendo all'emittente televisiva "Cnews, la candidata neo-gollista ha dichiarato che è "assolutamente indispensabile nel contesto attuale" rafforzare le forze dell'ordine sul posto. Laurent Jacobelli, portavoce del Rassemblement National di Marine Le Pen, ha affermato all'emittente televisiva "Lci" di non capire come in uno "Stato di diritto" come la Francia, Eric Dupond-Moretti, "sia ancora ministro della Giustizia". (Frp)