Cina: delegato Pechino Onu, necessario agire contro “discriminazione” popoli indigeni

- La Cina ha espresso seria preoccupazione per la “sistematica discriminazione” della popolazione indigena in alcuni Paesi, chiedendo al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani “azioni concrete” per la loro tutela. Nel corso della 49ma sessione del Consiglio Onu peri i diritti umani, il rappresentante della missione cinese a Ginevra, Jiang Duan, si è fatto portavoce della posizione di vari Paesi, leggendo una dichiarazione congiunta che condanna la “violazione delle libertà fondamentali” degli indigeni. "Nei secoli passati, i Paesi in questione hanno oppresso e sfruttato le popolazioni indigene (…), ne hanno depredato terra e risorse, (e hanno) ucciso con brutalità i loro esponenti eliminando la loro cultura”, ha affermato Jiang, che ha denunciato anche il maltrattamento e la “morte innaturale” di numerosi minori. (Cip)