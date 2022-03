Romania: ministro Ambiente, al momento nessun pericolo da Ucraina per qualità aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento per la qualità dell'aria della Romania non c'è nessun pericolo dall'Ucraina. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente romeno, Barna Tanczos, citato dalla stampa locale. "Purtroppo il rischio di inquinamento dell'aria, soprattutto sul territorio dell'Ucraina, è molto alto a causa dei bombardamenti. La nostra valutazione, fatta insieme agli specialisti della Commissione europea e ai colleghi dell'Ucraina, dimostra che al momento non c'è pericolo che l'inquinamento arrivi in Romania. Disponiamo di stazioni di monitoraggio 24 ore su 24, i valori sono normali e quelli che aumentano in determinati periodi sono dovuti principalmente al traffico e alle condizioni meteorologiche", ha detto Tanczos. "Il ministero dell'Ambiente sta analizzando e facendo previsioni, insieme all'Agenzia meteorologica nazionale, e la situazione viene valutata ogni mattina", ha continuato. (Rob)