Roma: controlli al Trionfale, 5 persone denunciate

- Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri della compagnia Roma Trionfale hanno eseguito un massiccio dispositivo di controllo su tutto il territorio di competenza finalizzato ad arginare fenomeni di illegalità diffusa e degrado, senza trascurare la verifica del rispetto delle prescrizioni introdotte dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. Il bilancio è di 5 persone denunciate a piede libero. I carabinieri della stazione Roma Monte Mario hanno denunciato un nomade di 33 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale, che al momento del controllo scattato nel campo nomadi di via Sebastiano Vinci, non è stato reperito nella sua abitazione nell’orario in cui gli era stato imposto dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. (segue) (Rer)