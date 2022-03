Roma: controlli al Trionfale, 5 persone denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno delle decine di posti di controllo alla circolazione stradale allestiti nel corso dell’attività, è incappato un peruviano di 51 anni, con precedenti, che è stato segnalato all’Autorità giudiziaria dai carabinieri della Stazione Roma Flaminia per guida senza patente dopo essere stato trovato al volante di un’utilitaria, sprovvisto di titolo di guida poiché mai conseguito. In zona Ottavia, i carabinieri del locale comando stazione hanno denunciato due ragazzi di 23 e 24 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, sorpresi con 33 grammi di hashish, così come un altro romano di 23 anni, incensurato, scoperto dai carabinieri della stazione Roma Medaglie d’Oro in possesso di 10 grammi di hashish e 12 grammi di marijuana. Nel corso dei controlli, altre 2 persone, trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti, sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo. (Rer)