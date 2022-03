Cina: ministro Esteri Wang, pronti ad approfondire legami con il mondo islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a rafforzare i legami con il mondo islamico e a tutelare i rispettivi interessi nel quadro dei profondi cambiamenti avvenuti nell’arena internazionale. È quanto dichiarato ieri dal ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, durante una conferenza stampa convocata a Islamabad con l’omologo pachistano, Shah Mahmood Qureshi, alla vigilia della 48ma conferenza dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). La riunione si tiene oggi e domani nella capitale pachistana, e il capo della diplomazia cinese vi prenderà parte per la prima volta. Per Wang, la Cina e il mondo islamico “condividono una storia importante, cercano valori simili e condividono una missione storica”. Per questi motivi, Pechino è pronta a collaborare allo sviluppo delle relazioni bilaterali, alla tutela del multilateralismo e alla ripresa dell’economia globale. Wang ha inoltre dichiarato di aver intrattenuto “ampie e approfondite” interlocuzioni con Qureshi circa i legami con il Pakistan, proponendo quattro iniziative per il potenziamento della cooperazione. Pechino e Islamabad dovrebbero “sostenersi fermamente” a dispetto dei cambiamenti nei rispettivi Paesi e nel panorama internazionale, integrando le rispettive strategie di sviluppo. Dovrebbero inoltre rafforzare la cooperazione antiterroristica e aumentare il coordinamento in materia di affari globali e regionali, ha sottolineato Wang. (Cip)