Abruzzo: Gdf Pescara, controlli su aumenti carburanti e prezzi alimenti (2)

- "Il risultato raggiunto è un punto di partenza. L'obiettivo è approfondire, risalire la filiera di acquisto dei prodotti petroliferi, ponendo attenzione, in particolare, alla ricerca di eventuali mercati paralleli d'approvvigionamento e alle strategie fiscali sfruttate all'atto dell'immissione in consumo dei carburanti”, afferma Caputo. “Dobbiamo arrivare all'origine delle bolle speculative e, vista l'ampiezza e l'alta specialità del settore, la scelta di intraprendere il piano 'No Stop' si è rivelata strategica", continua il colonnello, che spiega: "In primis, per dare una risposta immediata ai cittadini, abbiamo ribadito la costanza del nostro presidio di legalità sul territorio con una presenza massiccia delle nostre pattuglie nel weekend: in soli 5 giorni abbiamo effettuato, d'iniziativa, 5 controlli sulla circolazione delle accise e 39 verifiche sul rilevamento prezzi. Una fitta rete di controlli amministrativi, che ci hanno consentito di scandagliare il fondale del commercio degli idrocarburi, in modo da accertare le evasioni poste in essere da chi ha voluto truffare i propri clienti approfittando della recente impennata dei prezzi. E gli esiti investigativi raccolti costituiscono input per ipotesi di truffa aggravata, aggiotaggio, manovre speculative su merci, gravi fenomeni penali che possono emergere nel settore delle frodi sul carburante". "Il nostro intento quello di agire a 360 gradi”. Ecco perché 'No Stop' - continua Caputo - prevede due fasi operative: la prima si conclusa ieri appunto, con un primo set di controlli alle pompe. La seconda parte oggi e prevede la ricerca dei mercati opachi degli idrocarburi e, in parallelo, l'analisi sull'andamento dei prezzi rispetto al platts". Ma la Guardia di Finanza di Pescara vuole vederci chiaro e va fino in fondo. Così il colonnello Caputo, analizzando il fenomeno inflazionistico a monte e a valle, evidenzia come i contraccolpi sociali del caro energia siano in realtà innumerevoli. "L'onda anomala dei rincari ha impattato duramente sulle nostre vite, a più livelli, con esiti dirompenti soprattutto sullo svolgimento delle attività commerciali tradizionali che valorizzano il territorio (si pensi alle recenti vicissitudini del mercato ittico di Pescara, ndr), e tutto ciò a causa dei costi dei prodotti trasportati. Parliamo di alimenti come pasta, frutta, verdura, pesce". In effetti, l'agroalimentare è uno dei tanti settori messi in crisi dall'incremento vertiginoso dei prezzi del carburante. Le proiezioni Istat rivelano che, con questo trend, nel 2022 la spesa per nucleo familiare destinata ad aumentare di quasi 400 euro su base annua. Di qui, l'esigenza di intervenire anche sulla filiera dei beni di prima necessità. La Guardia di Finanza di Pescara ha passato al setaccio i supermercati locali, verificando la regolare esposizione del tariffario e rilevando i prezzi su pesce, ortaggi, olio, farina. "Continueremo con l'acquisizione delle fatture di acquisto per i controlli successivi alla vendita" afferma Caputo, "e implementeremo l'operazione 'Stop Fake' per bloccare sul nascere eventuali disegni fraudolenti nel settore agroalimentare". "Le nostre attività si spiegano a tutto campo", conclude. (Gru)