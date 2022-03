Ucraina: consigliere presidenziale, incontro Putin-Zelensky solo dopo bozza tabella di marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo russo Vladimir Putin sarà possibile quando sarà pronta una bozza di una tabella di marcia su cui i due capi di Stato potranno discutere. Lo ha affermato il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak, sul proprio canale Telegram. Allo stesso tempo, a suo avviso, "qualsiasi decisione fondamentale può essere presa solo in una riunione dei presidenti dei due Paesi". Secondo Podolyak il vertice Putin-Zelensky è "la chiave per la pace" ed è già in fase di preparazione, anche perché "molti Paesi sono interessati a porre fine alla fase calda della guerra". (Kiu)