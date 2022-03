Colombia: legislative, si riunisce oggi la Commissione nazionale di garanzie elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha convocato per oggi la Commissione nazionale di garanzie elettorali, in risposta alle crescenti polemiche sui problemi registrati nello scrutinio delle elezioni legislative tenute domenica 13 marzo. Al centro delle polemiche soprattutto la discrepanza registrata tra i voti emersi nel conteggio preliminare del Senato, la stessa domenica, e il bilancio presentato venerdì 18, con il 97 per cento dei voti scrutinati. L'ultimo calcolo ha assegnato poco meno di 400mila voti in più alla coalizione di sinistra "Colombia umana", e al suo leader Gustavo Petro, l'ex guerrigliero attualmente in testa nei sondaggi per le presidenziali di maggio. Un errore che dovrebbe consentire alla coalizione ben tre senatori in più rispetto al pronostico iniziale. (segue) (Mec)