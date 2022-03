Colombia: legislative, si riunisce oggi la Commissione nazionale di garanzie elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione di oggi, ha precisato il ministro dell'Interno, Daniel Palacios - parteciperanno responsabili "dell'organizzazione elettorale, gli organo di controllo e membri dei partiti politici, così come le missioni di osservazione nazionali e internazionali". L'intervento più atteso è quello di Alex Vega, titolare della Registraduria nacional, l'organo che ha diffuso il conteggio preliminare e la successiva "smentita". Secondo quanto riporta il quotidiano "El Tiempo", Vega dispone di un rapporto preliminare in grado di spiegare gli errori nella trasmissione dei dati e in quali errori siano potuti incappare gli scrutatori. Il sistema di conteggio preliminare, ricorda la testata "La Silla Vacia", ha già mostrato limiti e possibili vulnerabilità nelle presidenziali del 2018. Un sistema di formulari da compilare che apparentemente ben si presta a errori umani. (segue) (Mec)