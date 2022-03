Colombia: legislative, si riunisce oggi la Commissione nazionale di garanzie elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre seggi che il nuovo conteggio ha dato al partito di Petro sono stati tolti ad altrettante forze politiche. Tra queste, c'è il conservatore partito Centro democratico (Cd) dell'ex presidente Alvaro Uribe, che ha chiesto un nuovo conteggio di tutti i voti e chiesto di attendere la proclamazione degli eletti fino a quando non saranno chiariti tutti i dubbi. Lo stesso Uribe, ancora oggi figura di riferimento di parte di una destra che oggi rischia di perdere la guida del Paese, ha parlato di risultati "che generano sfiducia". Oltre agli errori - "cancellature, correzioni, firme che non coincidono", ha scritto Uribe in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, "si somma la schiacciante vittoria di Petro nelle zone del narcotraffico. Non si può accettare quesito risultato". Uribe denuncia da sempre una contiguità tra le forze della sinistra e i gruppi armati illegali (impasto di lotta ideologica e traffico di stupefacenti) che ha combattuto con forza durante il suo mandato, attirandosi anche non poche critiche per l'uso della forza e presunti abusi sui diritti umani. Lo stesso Petro ha da parte sua chiesto "chiarezza", stigmatizzando il fatto che l'errore nel conteggio preliminare fosse praticamente tutto rivolto contro la sua formazione. (segue) (Mec)