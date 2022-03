Colombia: legislative, si riunisce oggi la Commissione nazionale di garanzie elettorali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un segnale di "attenzione" è arrivato anche dalla missione di accompagnamento elettorale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Gli errori intaccano una fase , quello dello scrutinio preliminare, che pur avendo un "carattere informativo e non vincolante", costituisce strumento "comunicativo fondamentale per la cittadinanza e i partiti politici. Per questo - si legge nella nota della missione guidata dall'ex ministro degli Esteri del Paraguay, Eladio Loizaga -, "l'esattezza dell'informazione è anche più importante della sua rapidità". La missione auspica quindi che tutti i "reclami siano ascoltati, analizzati e risolti nel rispetto del diritto e utilizzando le vie legali previste dall'ordinamento colombiano". Sarà importante, prosegue il gruppo di lavoro dell'ente panamericano, che tutti i dubbi siano risolti e comunicati alla popolazione "in modo chiaro e trasparente" in tempi e modi utili a dare certezza alle elezioni presidenziali in agenda il 29 maggio. (segue) (Mec)