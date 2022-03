Colombia: legislative, si riunisce oggi la Commissione nazionale di garanzie elettorali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno precisa la critica arrivata dalla Missione di osservazione elettorale (Moe) dell'Unione Europea, secondo cui le differenze riscontrate quest'anno sono "inusualmente grandi". La missione punta l'indice sulla "complessità" del formulario "E14" affidato a scrutatori, peraltro in gran parte esordienti. Un modello "particolarmente complesso, che si presta molto ad errori" e che ha contribuito fare in modo che i risultati "In un buon numero di seggi non fossero trasmessi domenica e pertanto non inclusi nel conteggio preliminare". Nel primo dei rapporti a loro carico, gli osservatori dell'Ue hanno inoltre rilevano avevano già trasmesso alla Registraduria nacional denunce sul possibile malfunzionamento del sistema. (segue) (Mec)