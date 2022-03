Ucraina: vicepremier Vereshchuk, oggi aperti tre corridoi da Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi saranno aperti tre corridoi per l'evacuazione dalla città di Mariupol, nella regione di Donetsk, alla città di Zaporizhzhia. Lo ha annunciato la vicepremier dell'Ucraina Iryna Vereshchuk, in un briefing con la stampa. "Oggi stiamo lavorando duramente per l'evacuazione di Mariupol. Oggi tre corridoi saranno aperti per evacuare le persone da Mariupol alla città di Zaporizhzhia”, ha affermato Vereshchuk. “Comprendiamo che non ci saranno posti a sufficienza per tutti, quindi vi chiediamo di salire sui pulmini messi a disposizione in maniera organizzata, secondo le indicazioni dei nostri rappresentanti. Sicuramente non lasceremo indietro nessuno e continueremo ad evacuare quotidianamente sino a quando non scorteremo tutti fuori dalla città”, ha sottolineato la vicepremier. (Kiu)