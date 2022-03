Ucraina: Costa, attivati dalle Regioni punti vaccinali e di assistenza per profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutte le regioni “sono stati predisposti punti vaccinali e di accoglienza, in cui viene fatto il tampone e data la possibilità di somministrare il vaccino”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a SkyTg24 parlando della macchina organizzativa per l’assistenza dei profughi dall’Ucraina. “Le Regioni stanno rispondendo in modo importante, stiamo dando assistenza sanitaria e stiamo somministrando i vaccini, non solo quello contro il Covid - ha ricordato - visto che si tratta di una popolazione con bassa percentuale di vaccinazione. E diamo massima assistenza anche dal punto psicologico perché arrivano molte persone che hanno bisogno anche di questo", ha concluso Costa.(Rin)