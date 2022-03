Balcani: premier kosovaro Kurti, preoccupante la militarizzazione della Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è l'unico Paese nella regione dei Balcani occidentali che non ha imposto sanzioni alla Russia. Lo ha evidenziato il premier kosovaro Albin Kurti, nel corso di un'intervista all'emittente britannica "Bbc". Kurti Kurti ha commentato le preoccupazioni che la crisi in Ucraina possa estendersi ai Balcani occidentali, in particolare Bosnia ed Erzegovina e Kosovo, sottolineando il pericolo costituito dalla Serbia e dalla militarizzazione portata avanti dal governo di Belgrado. "Questo è molto preoccupante perché è nell'interesse del Cremlino diffondere il conflitto altrove, esternalizzare la destabilizzazione e l'insicurezza nel continente europeo", ha detto Kurti, aggiungendo che ciò che il presidente russo Vladimir Putin vuole è avere un'altra conferenza di Yalta dove si siederà con l'omologo Usa Joe Biden "per ritagliarsi l'Europa". Kurti ha poi respinto le accuse secondo cui ci sarebbero combattenti del Kosovo in Ucraina. "Stanno dicendo ogni sorta di disinformazione e false accuse perché questo fa parte della loro guerra ibrida. La guerra ibrida è piena di bugie, false narrazioni e la guerra ibrida si trasforma in vera guerra". (Rel)