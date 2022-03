Libia: presidente Noc discute con ambasciatore Ue situazione settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della compagnia libica National Oil Corporation, Mustafa Sanallah, ha discusso ieri, durante il suo incontro con l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, Jose Sabadell, dell'attuale situazione del settore petrolifero in Libia, in particolare della mancanza di fondi. Lo ha riferito la compagnia libica in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook. Sanallah ha discusso durante l'incontro della mancanza del budget necessario per consentire di gestire l'attività del settore ed eseguire i necessari lavori di manutenzione per i serbatoi e le infrastrutture danneggiate nelle guerre passate, oltre ad adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dei propri partner. Da parte sua, Sabadel ha apprezzato gli sforzi compiuti dalla Noc per "mantenere la continuità e la sostenibilità del processo produttivo nonostante le difficili circostanze sottolineando sostegno dell'Unione Europea alla società e al suo ruolo tecnico e non politico". (Lit)