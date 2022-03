Libia: fonti stampa, governo Tripoli smentisce contatti tra Dabaiba e presidente ceceno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto circola sull'esistenza di contatti tra il premier del Governo di unità nazionale (Gun) della Liba, Abdulhamid Dabaiba, e il presidente ceceno, Ramzan Kadyrov, per aprire canali di comunicazione con Mosca è “infondato”. Lo ha riferito l'emittente televisiva "218", citando fonti vicine del governo libico secondo le quali queste notizie fanno parte di una campagna contro il Gun per diffondere voci e creare confusione per l'opinione pubblica. Un articolo del sito web “Africa Intelligence”, considerato vicino all’intelligence francese, ha riportato che Dabaiba avrebbe aperto canali di comunicazione con il presidente ceceno Kadyrov per istituire una “guardia speciale” e addestrare le forze militari libiche in Cecenia. (Lit)