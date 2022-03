Libia: ministro Salute, salderemo presto i debiti con la Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro del governo di unità nazionale e ministro ad interim della Salute, Ramadan Abu Jinnah, ha discusso con l'omologo giordano Firas al Hawari della questione del saldo dei debiti dovuti dalla Libia a favore delle cliniche del Regno di Giordania, e dei modi per rafforzare la cooperazione congiunta tra i due paesi nel campo della formazione. Lo ha reso noto lo stesso Abu Jinnah sulla sua pagina Facebook, spiegando che ciò è avvenuto durante una visita ufficiale in Giordania, durante la quale ha affermato che il comitato formato dal ministero della Salute per la revisione dei debiti della Libia a favore della Giordania è prossimo al completamento delle sue verifiche prima di saldare completamente i debiti. (Lit)