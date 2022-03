Abruzzo: Giunta regionale decide su acquisto convogli ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Trenitalia S.p.a. il soggetto attuatore di un intervento che consiste nell'acquisto di convogli ferroviari elettrici per il servizio di trasporto regionale. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dello stesso presidente Marsilio, assegnando alla società stessa il finanziamento di cui la Regione Abruzzo è beneficiaria. Il ministero ha infatti assegnato alla Regione Abruzzo oltre 16 milioni di euro per il rinnovo delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario con l'acquisto di treni a combustile pulito, per il periodo 2021-2026 in attuazione della Misura M2c2 – 4.4.2 del Pnrr. La Regione, inoltre, quale beneficiario di un finanziamento per complessivi 35.860.000,00 euro per l'intervento denominato "F. Adriatico Sangritana", che prevede il rinnovo parco rotabile con treno a idrogeno, ha individuato la Società Tua spa quale soggetto attuatore dell'intervento approvato. Ciò anche alla luce del fatto che Tua Spa è divenuta affidataria, in regime di house providing, dei servizi di trasporto pubblico di tipo extraurbano ed urbano svolti mediante autobus nonché di quelli ferroviari regionali, ed è anche gestore della rete ferroviaria regionale. (Gru)