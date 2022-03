Milano: Valcepina (Fd'I), richiesta istituzione garante per vittime dei reati segnale concreto per lotta a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono estremamente soddisfatta per l'approvazione all'unanimità dell'OdG presentato a mia prima firma e insieme al gruppo di Fratelli d'Italia per impegnare la Giunta e il sindaco Sala a chiedere l'istituzione del Garante nazionale delle vittime dei reati". Lo comunica il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Chiara Valcepina, in una nota a riguardo. "In questo modo il Comune di Milano si attiverà affinché venga portato a termine l'iter delle proposte di legge presentate in Parlamento per l'istituzione di questa importante figura a tutela della legalità e delle vittime di reati. Un segnale concreto arriva così dalle istituzioni locali per contrastare la criminalità e dare concreta attuazione alla tutela in materia dì diritti, assistenza e protezione delle vittime", ha concluso il consigliere.(Com)