Ucraina: Ciriani (Fd’I), nostro gruppo Senato al completo per ascoltare Zelensky

21 luglio 2021

- Questa mattina il gruppo di Fratelli d'Italia al Senato sarà presente al completo alla Camera per ascoltare il presidente Zelensky. Lo ha annunciato il capogruppo di Fd’I al Senato, Luca Ciriani, a “Radio Anch'io”. "Personalmente rispetto le decisioni che prenderanno gli altri colleghi, ma la mia convinzione è che in questo momento sarebbe sbagliato mancare a un appuntamento storico, come questo, per ascoltare le ragioni di chi vive sotto le bombe", ha aggiunto. (Rin)