Serbia: riunione del Consiglio nazionale di sicurezza, focus su forniture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Belgrado una seduta del Consiglio di sicurezza nazionale della Serbia. Secondo quanto anticipato ieri dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, la seduta sarà dedicata a numerosi temi fra cui quello delle forniture energetiche alla luce della guerra in Ucraina. Lo Stato serbo, ha detto Vucic secondo quanto riferito dall'emittente "N1", sta mettendo a punto delle misure per le forniture di petrolio e derivati e per parlare "con la parte russa", al fine di garantire la "sopravvivenza della Serbia". (Seb)