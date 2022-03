Lettonia: ministro Cultura chiede di designare oltre venti artisti russi personae non gratae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura lettone, Nauris Puntulis, ha chiesto al ministero degli Affari esteri di dichiarare oltre 20 artisti, registi e personalità dello spettacolo russi "personae non gratae". Lo riferisce l'agenzia d'informazione lettone “Leta”. La portavoce del ministro, Inga Vasiljeva, ha ammesso che la causa di una simile richiesta da parte del ministro sarebbe uno spettacolo organizzato dal Cremlino che si è tenuto allo stadio Luzhniki di Mosca il 18 marzo scorso, per ricordare l'annessione della Crimea e a sostegno dell'attuale guerra della Russia in Ucraina. Per questo, il ministro della Cultura lettone ha chiesto al ministero degli Affari esteri di prendere in considerazione la possibilità di inserire in una "lista nera" gli artisti che si sono esibiti allo spettacolo e vietare loro di entrare in Lettonia. Vasiljeva ha inoltre detto che la lista nera proposta include anche importanti personalità culturali russe che hanno espresso sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina, considerata "una grave violazione del diritto internazionale" che "merita una condanna al più alto livello", la quale secondo le autorità lettoni non può prescindere dall'interdizione delle personalità della cultura russa. Le misure prese dalle autorità della Lettonia contro la Russia non si limitano soltanto al campo culturale, ma anche a quello diplomatico: infatti, è di ieri la notizia che le autorità hanno deciso di espellere il personale e i rappresentanti dell'ambasciata russa comunicato ufficiale. Le persone soggette a espulsione dovranno lasciare la Lettonia entro le 23:59 di domani, 23 marzo.(Sts)