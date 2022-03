Ucraina: Curcio, al lavoro con tavoli tecnici per sostenere spese profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quantificazione economica degli aiuti per l’accoglienza dei profughi "dipenderà anche dalla tipologia familiare", quindi 600 euro per chi trova un'autonoma sistemazione “è un valore medio. Stiamo definendo dal punto di vista procedurale e tecnico con dei tavoli tecnici per renderlo possibile”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1 parlando dell’accoglienza dei profughi dall’Ucraina. “Lavoriamo per una soluzione rapida e sicura”, come chiesto dal premier Mario Draghi, ha aggiunto. L’assistenza si modulerà con tre strumenti diversi: uno il potenziamento delle prefetture con i centri di accoglienza straordinaria; il secondo intervento è l’utilizzo del terzo settore con la rete di associazioni e famiglie che già accolgono profughi, poveri e fragili; il terzo è attraverso un aiuto direttamente al profugo che trova una sistemazione in maniera autonoma, ha spiegato il capo della Protezione civile.(Rin)