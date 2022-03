Polonia: portavoce governo, beni oligarchi già congelati ma regole impediscono confisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio degli oligarchi russi in Polonia è già in corso di congelamento ma le regole attuali non consentono la confisca. Lo ha detto il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, parlando con l’emittente “Tvp1”. Della questione il premier Mateusz Morawiecki ha parlato ieri con i rappresentanti delle forze parlamentari a cui ha partecipato anche il vicepremier Jaroslaw Kaczynski. Il capo del governo ha presentato loro un pacchetto di proposte, alcune delle quali richiedono una modifica della costituzione, come l’esclusione delle spese per la difesa dalle regole finanziarie e la possibilità di confiscare i patrimoni degli oligarchi e di entità della Federazione Russa. Per l’opposizione non è però necessario cambiare la legge suprema ma basta applicare l’articolo 46 o fare ricorso alla normativa antiterrorismo. “Non sono informazioni veritiere perché nell’ordinamento attuale si possono congelare i beni ma non li si può confiscare”, ha detto Muller, precisando che i patrimoni finora congelati hanno un valore di circa 140 milioni di zloty (circa 30 milioni di euro). (Vap)